Pd Cosenza: «Contro la violenza omofoba su minore ci costituiremo parte civile»

la nota

COSENZA «L’episodio di barbara violenza, fisica e verbale, riportato in un posto Facebook da Silvio Cilento, Presidente di Arci Cosenza, ci lascia attoniti e sgomenti. Vittima un ragazzino di 16 anni che è stato picchiato brutalmente dallo zio paterno e da altre persone, oltre che insultato e ingiuriato, solo perché omosessuale, proprio il 17 maggio, nella giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia». E’ quanto dichiara in una nota il Pd di Cosenza. «Quanto è accaduto nella nostra provincia merita la più assoluta e ferma condanna politica e morale da parte di tutte le forze politiche. Nella speranza che la giustizia faccia presto il suo corso, il Partito Democratico della Federazione di Cosenza valuterà se vi siano le condizioni per costituirsi parte civile, una volta che le indagini saranno terminate, al relativo processo penale contro gli aggressori, a tutela del minore vittima di tale cieca violenza omofoba». «Non possiamo tollerare questi fatti, che – continuano – come ha ricordato spesso il Presidente Mattarella, violano la dignità umana, ledono il principio di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone. La Provincia di Cosenza ha al contrario una storica e lunga tradizione di apertura e di rispetto verso l’Amore. Fu nella nostra costa ionica, a Rocca Imperiale, che nel 1985 fu organizzato il primo campeggio di Arcigay, ancora oggi ricordato nella memoria di molti come simbolo di libertà ed emancipazione del Mezzogiorno. Come Partito democratico siamo impegnati per promuovere i valori dell’inclusione in ogni luogo, dalla famiglia alla scuola, dai luoghi di lavoro a quelli dello svago e saremo in prima fila nel territorio di Cosenza per prender parte all’onda pride, che, tradizionalmente, nel mese di giugno investe l’Italia e anche la Calabria».