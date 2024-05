«Cosa nostra per tornare forte punta sulla cocaina insieme alla ‘ndrangheta»

l’allarme

«Oggi il problema delle mafie è che sono ricche fuori ma qui sono povere. E quindi Cosa nostra è consapevole del problema dell’indebolimento della capacità militare e dell’indebolimento della capacità economica. Per tornare a fare i soldi in fretta l’unico modo à quello del traffico di cocaina». A dirlo il procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia, intervenendo al convegno “Mafie e antimafie oggi” in corso allo Steri a Palermo. «Cosa nostra, che si era profondamente distratta da questo sistema consentendo alla ‘ndrangheta di ottenere il ruolo che oggi ha di broker europeo nel traffico internazionale di stupefacenti, sta cambiando – ha proseguito – e sul mercato europeo è comparsa una nuova mafia, quella albanese, ma l’altra grande organizzazione mafiosa che sta tornando è Cosa nostra, non più in un ruolo di semplice destinatario delle partite di cocaina ma che comincia a gestire gli acquisti insieme alla ‘ndrangheta, per tornare forti militarmente e politicamente».