Comunali, Salvini: «Il centrodestra non è unito? La scelta è di altri»

il messaggio

ROMA «Io ho lavorato ovunque per unire. Si vota in mille comuni, ci sono cinque capoluoghi dove per scelta di altri il centrodestra non è unito. Parma, Viterbo, Catanzaro, mi spiace che in quei comuni Fratelli d’Italia ha scelto di andare da sola, perché per me il centrodestra vale un sacrificio». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Radio24. «Siamo insieme – ha aggiunto – nel 90% dei comuni. Io al centrodestra unito a livello locale e nazionale ci credo: è vincente. Ogni tanto ho l’impressione che non tutti abbiano la mia convinzione e la mia voglia di vincere».