Bovalino, malore per il candidato a sindaco Giovanni Massimo Rimini

la nota

BOVALINO Il candidato a sindaco di Bovalino Giovanni Massimo Rimini è stato colto questa mattina da un malore improvviso. L’uomo è ricoverato al Gom di Reggio Calabria. A comunicare la notizia i candidati della lista “SiAmo Bovalino”: «In attesa di ulteriori notizie, – scrivono in una nota – con l’auspicio che tutto proceda per il meglio, ci sentiamo di esprimere a Massimo la nostra affettuosa vicinanza, con lo stesso spirito di sincera amicizia, di stima e di affetto che ha caratterizzato il Movimento fin dalla costituzione. Forza Massimo, SiAmo tutti con te!».

Maesano: «Massimo, ti aspettiamo»

«C’è solo un messaggio da dover scrivere in queste ore sospendendo qualsiasi tipo di logica politica: Massimo ti aspettiamo!», scrive sui social Vincenzo Maesano, attuale sindaco di Bovalino e candidato con la lista “Agave”. «Come sindaco, come lista, come movimento abbiamo un’unica voglia: quella di confrontarci con i nostri avversari politici nelle piazze come il meraviglioso gioco democratico vuole. Per questo e soprattutto per la sua salute, l’auspicio più grande è quello di poter trovare quanto prima tra le nostre strade il candidato sindaco della lista SiAmo Bovalino, Massimo Rimini, a cui mandiamo un messaggio di vicinanza e di augurio sincero di una immediata ripresa. In segno di rispetto verso Massimo e verso quanto accaduto per le prossime 24 ore ed in attesa di ulteriori sviluppi le pagine di agave e di ogni singolo candidato della lista sospendono la pubblicazione di informazioni inerenti le prossime elezioni del 12 giugno».