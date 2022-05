Arrestato il pirata della strada che investì un anziano a Crosia – VIDEO

Il fatto

CORIGLIANO ROSSANO I Carabinieri dal Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano e più precisamente i militari della dipendente Stazione di Mirto Crosia hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame di Catanzaro, un giovane del posto perché indagato per i reati di lesioni personali e guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’attività investigativa intrapresa dai militari operanti, ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, attesa l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, la condotta posta in essere dall’arrestato, il quale, è stato ritenuto direttamente implicato nell’incidente stradale che ha visto coinvolto un anziano pedone, rimasto gravemente ferito, avvenuto a Mirto Crosia il 26 maggio dello scorso anno. L’evento, verificatosi in pieno giorno lungo la statale 531, ha causato gravi lesioni alla persona offesa e sono state necessarie prolungate e mirate indagini per addivenire prima al ritrovamento del veicolo interessato dal sinistro e poi al presunto autore, il quale, nell’immediatezza dei fatti, si era dato alla fuga. L’arrestato, espletate le formalità di rito, venivano posto al regime degli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Procuratore Alessandro D’Alessio.

Il video dell’incidente