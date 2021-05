Crosia, auto pirata investe un anziano e scappa via – VIDEO

CROSIA Un auto ha prima investito un anziano e poi è scappata via. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio a Crosia, comune a sud di Corigliano Rossano, in zona Sorrento, sulla statale 531 che da Mirto raggiuge il centro storico di Crosia ed il bivio per Caloveto e Cropalati, per poi inerpicarsi verso Caloveto e la Sila.

Lungo quel tratto di strada insistono alcuni autovelox anche perché dalla pianura si snoda in un lungo rettifilo fino alle colline di Crosia.

La testimonianza video

L’incidente, quindi, si è verificato il località Sorrento, frazione di Crosia, ed è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza che ritraggono chiaramente come l’anziano, 81 anni, stesse camminando con un carrellino presumibilmente della spesa. Ad un certo punto si vede sfrecciare un’auto che lo colpisce e non si ferma, e poi accorrere alcune persone che intuiscono la gravità dell’accaduto.

Indagini coordinate dalla procura

L’uomo versa in gravi condizioni e sul caso dell’auto pirata stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rossano. In corso vi sarebbero già degli accertamenti per giungere al responsabile del gesto, quindi, all’autista ed all’auto che ha investito l’81enne. Gli uomini del capitano Sganzerla pare siano già sulle tracce dell’auto e dell’autista e messo nel mirino dei sospetti. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari. (lu.la.)