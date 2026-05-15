Occhiuto e Zaia volano online: i dati che mettono in ombra Tajani e Salvini

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Secondo un’analisi di Mood Arcadia riportata da Franco Lodige su nicolaporro.it, la coppia formata da Luca Zaia e Roberto Occhiuto si conferma particolarmente efficace sul piano della comunicazione digitale e del consenso online. I due esponenti del centrodestra, rispettivamente ex governatore del Veneto e attuale presidente della Regione Calabria, registrano infatti performance molto solide in termini di engagement e percezione positiva sui social.

Il report ha messo a confronto la loro presenza digitale con quella di due leader nazionali come Matteo Salvini e Antonio Tajani, evidenziando come Zaia e Occhiuto risultino complessivamente più incisivi nella capacità di generare interazioni e consenso in rete. Un dato che rafforza l’idea di una crescente centralità dei leader territoriali nel dibattito politico contemporaneo.

Nelle ultime settimane, le conversazioni online hanno premiato in particolare Luca Zaia, che ha superato le 33.500 interazioni, contro le circa 15.100 attribuite a Roberto Occhiuto. Secondo il report, il forte aumento dell’attenzione mediatica attorno all’ex governatore veneto sarebbe legato anche all’incontro con Marina Berlusconi, che avrebbe contribuito ad amplificare la sua visibilità digitale.

Sul piano del sentiment, ossia della percezione positiva espressa dagli utenti, Zaia ottiene il risultato migliore con l’80,9% di interazioni favorevoli. Occhiuto si attesta comunque su un dato significativo, pari al 69,1%, confermando una buona reputazione online.

Diverso il quadro per quanto riguarda la crescita sui social network. In questo caso è Roberto Occhiuto a registrare i numeri più dinamici: nell’ultimo anno il presidente della Calabria ha fatto segnare un aumento del 146% su Instagram, del 125% su Facebook e del 56% su X. Un trend che, secondo l’analisi, sarebbe legato sia all’attività della sua comunicazione politica sia al lavoro svolto in regione.

Nel commento politico riportato nell’analisi, si sottolinea come questi dati si inseriscano in una fase di ridefinizione degli equilibri interni al centrodestra, dove la crescita di figure territoriali forti viene letta come un elemento di rafforzamento più che di divisione. In particolare, la posizione di Occhiuto viene descritta come centrale per la tenuta del consenso nel Mezzogiorno, dove il presidente calabrese rappresenterebbe uno dei riferimenti principali per Forza Italia.

Il quadro complessivo viene quindi interpretato come una conferma dell’efficacia della comunicazione politica legata ai territori e della strategia di rinnovamento promossa nell’area berlusconiana, che punta su figure considerate giovani e radicate localmente.

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