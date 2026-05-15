Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:08
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il nuovo filone d’indagine

Ecomafie, Irto: «Sulle navi dei veleni e la morte del capitano De Grazia serve un lavoro rigoroso»

Il senatore dem sul nuovo filone d’indagine: «La verità è indispensabile per difendere l’ambiente e alimentare la fiducia dei cittadini nello Stato»

Pubblicato il: 15/05/2026 – 14:07
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ecomafie, Irto: «Sulle navi dei veleni e la morte del capitano De Grazia serve un lavoro rigoroso»

ROMA «È di grande rilievo che la Commissione parlamentare Ecomafie abbia scelto di avviare un nuovo approfondimento sulle navi a perdere, sui traffici illegali di rifiuti e sulla morte del capitano Natale De Grazia». Lo afferma il senatore Nicola Irto, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e segretario del Pd Calabria. «La vicenda – rammenta il parlamentare – riguarda la tutela del Mediterraneo, il contrasto alle ecomafie e la credibilità delle istituzioni. Oggi permangono diversi interrogativi pesanti sui traffici internazionali di rifiuti tossici e sulle circostanze della morte di De Grazia, servitore dello Stato che aveva compreso la gravità del sistema criminale che stava emergendo». Il senatore dem poi ricorda: «Già nei mesi scorsi avevamo chiesto di riaprire il dossier sulle navi dei veleni». Difatti, nello scorso dicembre, a Reggio Calabria, durante un’iniziativa promossa da Legambiente per i 30 anni dalla morte del capitano De Grazia, anche lo stesso senatore aveva sollecitato nuovi accertamenti e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate per le ricerche sui fondali. «Adesso occorre un lavoro rigoroso e senza opacità per accertare responsabilità, complicità e collegamenti internazionali. La verità è indispensabile – conclude Irto – per difendere l’ambiente e alimentare la fiducia dei cittadini nello Stato».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CAPITANO NATALE DE GRAZIA
commissione ecomafie
Navi dei veleni
Rilevanti
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x