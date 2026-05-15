Ferrovie della Calabria, riattivata la tratta Cosenza-Piane Crati

la riapertura

CATANZARO Da oggi è riattivato il servizio ferroviario sulla tratta Cosenza-Piane Crati della linea Cosenza-Catanzaro. Lo comunicano le Ferrovie della Calabria. «La riapertura del collegamento – si legge in una nota – rappresenta un primo e fondamentale passo verso il ritorno alla normalità nei collegamenti del territorio del Savuto, dopo i mesi di interruzione causati dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 12 febbraio scorso, hanno colpito la provincia di Cosenza. Contestualmente alla riattivazione della tratta, proseguono senza sosta gli interventi lungo diversi tratti della rete ferroviaria. Ferrovie della Calabria – continua la nota – è impegnata ad avviare nel più breve tempo possibile tutte le opere necessarie nelle aree del Savuto maggiormente interessate da danni alluvionali, smottamenti e criticità strutturali, nell’ambito del più ampio programma di potenziamento e ammodernamento della linea Cosenza-Catanzaro. L’obiettivo – si legge ancora – prioritario resta il completo ripristino delle condizioni di sicurezza e della piena operatività dell’intera linea ferroviaria».

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