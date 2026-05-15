Due giovani calabresi nella prestigiosa lista Forbes Under 30: premiati Belfiore e Spanò

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CROTONE La Calabria celebra un importante traguardo imprenditoriale e professionale: Gabriele Belfiore e Cesare Spanò, fondatori di Capital Venture Consulting, sono stati inseriti nella prestigiosa classifica Forbes Under 30, il riconoscimento internazionale dedicato ai giovani talenti che stanno innovando il mondo del business, della finanza e dell’imprenditoria.

Originari di Crotone, Belfiore e Spanò rappresentano oggi una delle realtà emergenti più dinamiche nel panorama della consulenza strategica e della finanza agevolata in Italia. Con Capital Venture Consulting hanno costruito un modello innovativo capace di supportare startup, PMI e imprese italiane nell’accesso a capitali, bandi pubblici e opportunità di crescita, accompagnando centinaia di aziende nei loro percorsi di sviluppo.

L’inserimento nella lista Forbes Under 30 premia non solo i risultati raggiunti, ma anche la visione imprenditoriale dei due giovani professionisti crotonesi, che hanno saputo trasformare competenze, determinazione e spirito d’innovazione in un progetto di respiro nazionale.



«Essere riconosciuti da Forbes rappresenta per noi un grande orgoglio, ma soprattutto un messaggio positivo per il nostro territorio. Vogliamo dimostrare che anche dal Sud, possono nascere realtà competitive e innovative capaci di affermarsi a livello nazionale e internazionale», dichiarano Gabriele Belfiore e Cesare Spanò.

Negli ultimi anni Capital Venture Consulting si è distinta per l’approccio consulenziale orientato alla crescita concreta delle imprese, aiutando numerose aziende a reperire risorse finanziarie e ad accelerare i propri processi di sviluppo. La società ha raccolto oltre 60 milioni di euro per 400 startup in tutta Italia.

Il riconoscimento ottenuto da Forbes assume inoltre un valore simbolico per il territorio calabrese, sempre più ricco di giovani talenti capaci di costruire percorsi professionali di alto livello mantenendo forte il legame con le proprie radici. L’elezione di Gabriele Belfiore e Cesare Spanò nella Forbes Under 30 rappresenta dunque non solo un successo personale e aziendale, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la comunità della Calabria.

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