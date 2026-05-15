Reggina, domenica la finale playoff contro la Nissa: tra speranze di ripescaggio e contestazione

casa amaranto

REGGIO CALABRIA La Reggina si prepara all’ennesimo appuntamento decisivo della sua stagione. Domenica 17 maggio, alle 16, gli amaranto affronteranno la Nissa allo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta nella finale playoff del girone I di Serie D. A dirigere l’incontro sarà Marco Zini della sezione di Udine, assistito da Filippo Scorteccia di Firenze e Stefano Merlina di Chivasso.

Per la squadra allenata da Bruno Torrisi si tratta della terza finale playoff consecutiva, un traguardo che conferma la continuità del percorso sportivo ma che, allo stesso tempo, non basta a placare il malcontento dell’ambiente. A Reggio Calabria, infatti, il clima resta piuttosto teso: la contestazione nei confronti della società continua e una parte della tifoseria guarda con crescente scetticismo al futuro del club e alle prospettive di ritorno nel calcio professionistico.

La sfida contro la Nissa assume comunque un peso importante anche in ottica ripescaggio. Le recenti eliminazioni di Pistoiese e Ancona, entrambe considerate avanti rispetto alla Reggina nei parametri federali, hanno riacceso qualche speranza per gli amaranto. Le possibilità restano ridotte, ma il quadro potrebbe cambiare una volta concluse tutte le finali playoff nazionali.

Per alimentare le chance di rientro in Serie C, però, la Reggina dovrà necessariamente vincere a Caltanissetta. I criteri approvati dal Consiglio Federale prevedono infatti una graduatoria basata su diversi parametri, all’interno di un sistema di ripescaggi “a chiamata” e a rotazione legato soprattutto alle eventuali esclusioni di club dalla prossima Serie C.

Sul fronte extracampo, com’è ormai noto, resta senza sviluppi favorevoli il ricorso presentato dalla Reggina sui tesseramenti del Messina. Nei giorni scorsi il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato inammissibile l’istanza del club amaranto, chiudendo di fatto la vicenda senza conseguenze sulla classifica sportiva. (redazione@corrierecal.it)

Foto Reggina 1914

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato