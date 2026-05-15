Revocati i domiciliari, in carcere un 50enne a Isola di Capo Rizzuto

il provvedimento

ISOLA CAPO RIZZUTO Nella serata del 13 maggio 2026, i Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, nell’ambito delle costanti attività di controllo del territorio e di esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, hanno tratto in arresto un uomo di 50 anni, residente nel comune di Isola di Capo Rizzuto, già noto alle Forze dell’Ordine. L’attività è stata svolta in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva a seguito di cessazione della detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il provvedimento trae origine da una precedente condanna definitiva nell’ambito del processo “Golgota”, in forza della quale il soggetto dovrà espiare un residuo pena pari ad anni 6, mesi 4 e giorni 10 di reclusione.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’operazione conferma l’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone e dei Reparti dipendenti nell’assicurare concreta esecuzione ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, contribuendo al rafforzamento della legalità e della sicurezza sul territorio.

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