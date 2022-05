Professoressa accoltellata a Cosenza, arrestato l’uomo con cui aveva una relazione

il caso

COSENZA Arrestato l’uomo ritenuto responsabile dell’accoltellamento di una professoressa 72enne, avvenuto ieri in piazza Valdesi nel centro storico di Cosenza. L’aggressione era stata conseguenza di una lite tra i due, in seguito alla quale l’uomo aveva ferito la docente con un coltello e si era dileguato. Le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini e hanno scovato il responsabile del delitto nella sua abitazione nell’hinterland cosentino. L’autovettura che l’uomo aveva usato per scappare era parcheggiata proprio davanti alla sua proprietà e all’interno vi erano copiose tracce di sangue e il coltello usato per colpire la vittima. Ulteriori indagini hanno accertato che l’arrestato il giorno precedente aveva acquistato un coltello a serramanico in un esercizio commerciale di rivendita presente in questo centro.

Per gli inquirenti il motivo dell’aggressione è da ricondursi alla relazione sentimentale che i due avevano intrapreso, un legame caratterizzato da diversi momenti di conflittualità, seguiti da attacchi da parte dell’uomo che non accettava il distacco. Le attività investigative a carico della Procura della Repubblica hanno portato ad acquisire elementi probatori chiari e univoci a carico dell’uomo che è stato tratto in arresto per il reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione ai danni della donna che ha riportato diverse ferite di arma da taglio al braccio e al tronco.