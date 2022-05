Assoluzione Sandro Principe, Bruno Bossio: «Felice della sentenza ma troppe le sofferenze»

il commento

RENDE «Sono felice per l’assoluzione di Sandro Principe e di tutti coloro che si voleva ritenere coinvolti in un “sistema” che non è mai esistito. Io ne ero certa fin dall’inizio e ora – sebbene a distanza di troppo tempo e a costo di indicibili patimenti – arriva anche la pronuncia pienamente assolutoria del tribunale». Ad affermarlo è la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, in riferimento alla sentenza emessa ieri dal Tribunale di Cosenza e che ha assolto tutti gli imputati del processo scaturito nel 2016 (nel mese di marzo, ndr) dall’inchiesta “Sistema Rende”. «Anche questa vicenda ci insegna quanto sia utile, urgente e necessaria una profonda rivisitazione del potere giudiziario e del sistema della giustizia. A quante sofferenze, a quante ingiuste detenzioni dobbiamo ancora assistere? – si chiede la deputata dem – Per questo io voterò convintamente Sì ai 5 referendum del prossimo 12 giugno. Sì a una giustizia giusta».