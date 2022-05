Catanzaro, Fitto a sostegno della Ferro per «una battaglia cristallina e coerente»

le elezioni nel capoluogo

CATANZARO «Fratelli d’Italia ha una posizione cristallina. Noi siamo alternativi alla sinistra, alternativi al Movimento 5 Stelle, siamo coerentemente ancorati laddove gli elettori ci hanno detto di stare”. Così Raffaele Fitto, europarlamentare di Fratelli d’Italia, a Catanzaro per sostenere la candidatura a sindaco di Wanda Ferro per FdI, che corre in autonomia rispetto al resto del centrodestra. «Ecco perché – ha proseguito Fitto – Fratelli d’Italia in questa legislatura coerentemente e seriamente è in una posizione di opposizione, ecco perché la nostra opposizione non è un’opposizione distruttiva, del “tanto peggio tanto meglio”. ma è sempre costruttiva e propositiva, con l’acritica accompagnata da una proposta su tutte le questioni principali. E in questo senso ci auguriamo che il centrodestra ritorni in modo compatto a essere centrodestra. Per realizzare i nostri programmi e per difendere i nostri valori come centrodestra non possiamo governare con chi ha delle posizioni diametralmente opposte sulle questioni fondamentali. E quindi non si può governare con il Pd, non si può governare con il M5S. Noi – ha rilevato l’eurodeputato di FdI – vogliamo governare, a Catanzaro come in Italia, con il centrodestra». Fitto ha poi soffermato lo sguardo sulle Comunali di Catanzaro, dove Fratelli d’Italia conduce una sfida all’insegna dell’autonomia e dell’identità, anche rispetto al resto del centrodestra, attestato su altri fronti: «Wanda Ferro – ha sostenuto Fitto – è il candidato giusto per due ragioni. La prima è di carattere personale perché Wanda Ferro ha sempre dimostrato assoluta competenza e conoscenza del territorio e una credibilità più volte manifestata nell’impegno istituzionale a livello nazionale, e la seconda per una battaglia chiara, seria, di coerenza di Fratelli d’Italia, che Wanda interpreta benissimo. Noi vogliamo che non ci siano posizioni equivoche ma posizioni chiare. Il centrodestra – ha aggiunto l’eurodeputato di FdI – è una parte del campo, e in quella parte del campo vogliamo giocare la nostra partita. Se immaginiamo che il centrodestra non è unito e ci sono stati degli errori, questo ha certo rappresentato una difficoltà oggettiva, ma il nostro obiettivo è che il centrodestra faccia il centrodestra, a livello nazionale come a livello locale, e per fare il centrodestra bisogna essere alternativi in modo chiaro alla sinistra e al Movimento 5 Stelle. Non ci sono posizioni equivoche o differenti. E questa battaglia che facciamo la facciamo con convinzione, per dare a Catanzaro non solo una prospettiva collegata all’amministrazione comunale ma anche – ha concluso Fitto – una prospettiva ancorata ai valori, alle idee e ai programmi del centrodestra». A sua volta Wanda Ferro ha fatto un primo punto sulla campagna elettorale: «Stiamo procedendo in modo frenetico ed entusiasmante, perché non sono scesa in campo per partecipare ma scendo in campo sempre per vincere. Lo faccio con una comunità di 32 candidati che non hanno avuto un attimo di tentennamento a candidarsi nonostante a 48 ore dal deposito delle liste non c’era un candidato sindaco, e con la volontà di una città che potrà scegliere tra ciò che ha trovato e ciò che vuole. Per noi – ha detto la candidata sindaco – vincere per poter governare: né padrini né padroni, ma il valore della coerenza della Meloni, di Fratelli d’Italia, del movimento Gioventù nazionale e di una corsa all’insegna della libertà. Liberiamo le città dalle catene con un voto libero e di opinione». Alla convention con Fitto hanno partecipato tra gli altri anche l’assessore regionale al Personale Filippo Pietropaolo, e il consigliere regionale di FdI, presidente della Prima commissione, Luciana De Francesco. (c. a.)