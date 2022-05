Il commento

RENDE «Sarebbe facile dire “ve lo avevamo detto”, ma stavolta è anche bello. Noi l’avevamo detto che Sandro, Umberto, Pietro e Pino sarebbero stati assolti. Lo abbiamo scritto il giorno dopo il clamoroso arresto del marzo 2016». Così in una nota Federazione riformista di Rende nel commentare le assoluzioni di Sandro Principe, Umberto Bernaudo, Pietro Paolo Ruffolo e Giuseppe Gagliardi nell’ambito del processo scaturito nell’ambito dell’inchiesta “sistema Rende” scattata nel marzo 2016.

«Noi socialisti e riformisti rendesi li conosciamo bene e sappiamo come hanno amministrato, ma soprattutto conosciamo la loro onestà e la loro dedizione alla città di Rende. Per noi Sandro Principe è stato ed è il nostro faro, il nostro leader, il nostro punto di riferimento politico. Il nostro impegno politico a Rende continuerà – conclude la nota – come prima e più di prima. Sandro sarà presente come prima e più di prima. Ci impegneremo per riportare la buona amministrazione alla guida della città di Rende. È solo iniziata una nuova fase».