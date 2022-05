la sottoscrizione

VIBO VALENTIA Aperto lo sportello informativo Fincalabra al Comune di Vibo Valentia. L’inaugurazione è stata suggellata dalla presenza del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, dal presidente di Fincalabra, Alessandro Zanfino, e dall’assessore regionale allo sviluppo economico Rosario Varì: “La presenza di uno sportello a Vibo di Fincalabra, ente in house delle Regione che offre servizi di assistenza a comuni, cittadini e imprese, costituisce uno strumento importante per lo sviluppo territoriale”, ha commentato Varì. L’apertura dello Sportello è finalizzata ad offrire supporto e assistenza alle imprese operanti sul territorio in particolare sulle misure normativamente previste, a livello regionale, così come nazionale ed europeo, per lo sviluppo e la creazione di imprese e di nuova occupazione. Tutto questo attraverso il supporto specialistico di Fincalabra.