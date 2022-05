il video

LAMEZIA TERME Oltre 20mila visualizzazioni in pochi minuti, trenta secondi di anticipazione per le scene girate tra Scilla e Gerace, una spruzzata di colore calabro e tanto ritmo. È il trailer di “Alla Salute”, il video che Jovanotti ha girato in Calabria qualche settimana fa innamorandosi di questa terra e facendo innamorare i calabresi con il suo entusiasmo genuino.