l’evento

SIDERNO Si terrà a Siderno la festa dell’Unità organizzata dal Partito Democratico nella provincia di Reggio Calabria. Nella giornata di oggi, nella città che ha come sindaco l’esponente dem Mariateresa Fragomeni, è stata inaugurata una nuova sede del circolo. Presenti – oltre al primo cittadino – il responsabile nazionale organizzativo del Partito Democratico Stefano Vaccari, il segretario provinciale Antonio Morabito, la presidente dell’assemblea provinciale Tania Bruzzese, la segretaria del circolo Pd di Siderno Giusy Massara, Giuseppe Falcomatà e Sebi Romeo.

«L’impegno del Pd è innanzitutto quello di stare vicino a sindaci come Mariateresa Fragomeni, che è impegnata in un’opera di ricostruzione della credibilità delle istituzioni per provare a dare le risposte che i cittadini si aspettano», ha detto – riferendosi allo scioglimento del Comune di Siderno nel 2018 – Stefano Vaccari, che ha sottolineato come «accanto al lavoro dell’amministrazione sia importante il lavoro di un partito organizzato sul territorio, che sia un punto di riferimento, un luogo di discussione e uno strumento di partecipazione per scegliere in libertà». «Il tema – ha detto ancora Vaccari – è la libertà, soprattutto in questi territori, che è un principio fondamentale della democrazia». «Questa inaugurazione – ha affermato Mariateresa Fragomeni – sta proprio a indicare la voglia di ripartenza dopo il Covid. Noi non ci siamo mai fermati, ma per quanto possa essere bella la tecnologia, sicuramente non è la stessa cosa che avere il contatto stretto con i cittadini».

Durante l’inaugurazione è stata annunciata anche la prossima Festa dell’Unità organizzata dal Pd in provincia di Reggio Calabria, che si terrà a fine agosto proprio a Siderno. «Qui abbiamo un circolo grande, unitario e organizzato – ha spiegato il segretario provinciale Antonio Morabito – abbiamo una amministrazione comunale a guida Pd e un sindaco donna del Pd. La nostra scelta è ricaduta su Siderno per tante motivazioni».