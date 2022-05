«Garantire il diritto alle cure alla popolazione vibonese» – VIDEO

il messaggio

VIBO VALENTIA «Garantire il diritto alle cure alla popolazione vibonese». È l’imperativo del consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti che ha convocato una conferenza stampa nella sede di via Argentaria, per annunciare l’avvio di quella che lui stesso definisce «vertenza sanità vibonese». Per lo storico sindacalista, la costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia per ora potrebbe pure attendere: «Il nuovo ospedale – dice – resta e rimane un’ infrastruttura strategica fondamentale per garantire risposte di salute adeguate in questo territorio, ma nel frattempo – sottolinea – le strutture esistenti devono essere messe nelle condizioni di potere fornire servizi adeguati alla popolazione». E come? «Partendo dalle assunzioni di personale medico ed infermieristico, dall’acquisto di attrezzature mediche (Tac, risonanza magnetica e mammografo), fino agli interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico dello Jazzolino». Criticità che lo stesso consigliere ha potuto constatare di persona nel corso di una recente ispezione all’ospedale di Vibo Valentia. Problemi al centro di diverse interrogazioni a risposta scritta che Mammoliti ha presentato al governatore Roberto Occhiuto, commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal debito sanitario. E le risposte non si sono fatte attendere. Il presidente della Regione ha infatti elencato una serie di finanziamenti destinati al nosocomio vibonese. «Vigileremo – ha affermato Mammoliti – affinché i progetti vengano realizzati nei tempi e nei modi previsti». A tal proposito il consigliere regionale ha fatto sapere che solleciterà il commissario dell’Asp vibonese Giuseppe Giuliano affinché porti a compimento i progetti finanziati. «L’obiettivo – ha concluso – è quello di migliorare la qualità dei servizi offerti alla popolazione».