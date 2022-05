Marineria di Gioia contro il caro carburante, Uiltrasporti: «Al fianco dei pescatori»

La protesta

GIOIA TAURO «La marineria della Piana di Gioia Tauro si ferma per protestare contro il caro carburante che sta rendendo impossibile a chi vive di pesca arrivare alla fine del mese». Lo annuncia Giuseppe Rizzo, segretario generale Uiltrasporti Calabria.

«La protesta andrà in scena domani mattina – rende noto Rizzo -, quando alcuni pescherecci sosteranno davanti all’imbocco del porto di Gioia Tauro. La Uiltrasporti, attenta sempre a queste tematiche, si affianca a questa giusta protesta pacifica per richiedere, con forza e determinazione, un immediato intervento da parte del Governo nazionale e regionale».

«L’aumento sproporzionato e immotivato del carburante – stigmatizza il segretario generale della Uiltrasporti -, infatti, non consente a migliaia di lavoratori di poter garantire i bisogni quotidiani alle proprie famiglie. I lavoratori non possono e non vogliono aumentare il prezzo del pescato per una serie di motivi, tra cui il rischio concreto che lo stesso rimanga invenduto».

«Questa protesta – sottolinea Rizzo -, unitamente alle altre che stanno interessando tutto il territorio nazionale vuole riportare su questa delicata problematica l’attenzione del Governo nazionale, affinché vengano ricercate e trovate, con prontezza, le giuste soluzioni alla problematica legata al caro gasolio».

La Uiltrasporti, nel ribadire la propria vicinanza ai lavoratori del settore, chiede «un intervento immediato al presidente della Regione, Roberto Occhiuto che, da sempre, ha dimostrato massima attenzione e piena disponibilità nell’affrontare le problematiche dei lavoratori».

«Come Uiltrasporti, infine – conclude Rizzo -, vigileremo su questa protesta e saremo pronti a dire la nostra sulle soluzioni che saranno ricercate per garantire l’intero sistema produttivo, compreso l’indotto».