“Tela del Ragno”, la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio per Curioso e Caruso

la decisione

COSENZA A seguito del primo annullamento con rinvio della Cassazione, a favore di Giuseppe Curioso, Aldo Caruso e Francesco Tundis (imputati che hanno optato per il rito abbreviato), è stato proposto nuovamente ricorso in Cassazione avverso la nuova sentenza di appello. Oggi, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio (per intervenuta prescrizione) nei confronti di Giuseppe Curioso, difeso dagli avvocati Giorgia Greco e Giuseppe Bruno e Aldo Caruso, difeso dall’avvocato Francesco Sapone.

Il ricorso di Francesco Tundis, difeso dagli avvocati Giuseppe Bruno e Massimo Zicarelli è stato, invece, dichiarato inammissibile. “Tela del Ragno” è l’operazione condotta contro i presunti capi e gregari del clan Perna-Cicero di Cosenza, Gentile-Africano-Besaldo di Amantea, Scofano-Martello-Rosa-Serpa di Paola, e Carbone di San Lucido. (f.b.)