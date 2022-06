Corigliano Rossano, sbalza via dal camper una bombola di gas: ferito un giovane ciclista

l’incidente

CORIGLIANO ROSSANO Attimi di paura su viale della Repubblica a Corigliano Rossano. Da un camper in transito sulla strada, nelle vicinanze del commissariato di polizia, forse una perdita di gas e comunque per dinamiche da accertare, una bombola di gpl è sbalzata fuori dal mezzo andando a colpire un ragazzo in bicicletta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno messo in sicurezza l’area circostante, la bombola di gas caduta fuori dal camper e quella rimasta all’interno. Il ragazzo, invece, è rimasto ferito. (lu.la.)