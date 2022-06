“Transizione: green e digitale”, webinar promosso da Unioncamere

formazione

LAMEZIA TERME Si terrà il prossimo mercoledì 8 giugno, con inizio a partire dalle ore 10.00, il webinar dal titolo “Transizione: green e digitale” promosso e organizzato da Unioncamere Calabria e dalle Camere di Commercio calabresi, con il supporto tecnico-scientifico di Uniontrasporti scrl, in collaborazione con Pid, Punto Impresa Digitale, nell’ambito del Programma Infrastrutture – Fondo di Perequazione 2019-2020.

Si tratta del secondo appuntamento di un ciclo di webinar informativi gratuiti “Le opportunità della transizione digitale per le imprese calabresi” rivolti a tutte le imprese calabresi sui temi della BUL, del 5G e del digitale a favore di una crescita della cultura digitale.

Perché questo seminario

Promuovere un’economia sostenibile attraverso la trasformazione digitale e green delle imprese è una delle sfide del nostro secolo. La doppia transizione è considerata uno dei motori per la ripresa post Coronavirus: il concetto secondo il quale bisogna rendere le imprese più sostenibili, oltre che innovative, sfruttando le nuove tecnologie, è un’esigenza concreta che non riguarda solo l’energia rinnovabile ma implica una revisione dell’approccio alla produzione di beni e servizi. Si parlerà di principi di una economia sostenibile; il contributo del digitale alle transizione green; l’impatto del digitale sulla sostenibilità; i vantaggi per le imprese ma anche le criticità da affrontare; alcuni casi studio in Italia e all’estero.

(Per informazioni e assistenza: Unioncamere Calabria, tel. 0968.51481. E-mail: i.aiello@unioncamere–calabria.it segreteria.generale@unioncamere-calabria.it. Web: https://www.uc-cal.camcom.gov.it/).