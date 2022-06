La vicenda

VERONA Un bambino di 5 anni si trova ricoverato all’ospedale di Borgo Trento di Verona in gravi condizioni dopo essere stato travolto nel pomeriggio di oggi dal cancello della propria abitazione.

Indagini sono ancora in corso per capire la dinamica dei fatti. I medici del Suem118 hanno subito trasportato il bambino in area rossa a causa delle ferite riportate.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 17 a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona.