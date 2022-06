Ecco il video di Jovanotti. Un inno alla vita e (anche) alle sue ferite tra le bellezze della Calabria

l’uscita

È un inno alla vita («che di mazzate non ne risparmi a nessuno») e anche alle sue ferite («che bruciano e guariscono»). “Alla Salute”, nuovo video di Jovanotti, è online da questa mattina in esclusiva su Repubblica, e schiude le bellezze di Scilla e Gerace ai fan dell’artista e non solo. Jovanotti suona su un barca al largo di Chianalea e poi guida una banda di paese tra le strade del borgo della Locride in un brano che è tratto dal capitolo Mediterraneo che andrà a comporre a fine anno il Disco del sole e vede accanto al cantante anche Shantel, produttore, cantante e disc jockey di origine tedesca.

Nel video, girato dal regista calabrese Giacomo Triglia, anche due citazioni cinematografiche: una tratta da Novecento di Bernardo Bertolucci e l’altra da Il bisbetico domato con Adriano Celentano. Jovanotti spiega che il video sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 3 giugno e non sarà distribuito alle radio.