Gattuso respinto dai tifosi del Valencia: sui social l’hashtag #noagattuso

La polemica

VALENCIA Il Valencia ha reso noto che «José Bordalas ha concluso il suo periodo come allenatore della prima squadra».

«Il club intende ringraziare Bordalas per tutto il lavoro svolto e per la dedizione mostrata durante il suo periodo come “valencianista”, nel quale la squadra si è qualificata per la finale di Copa del Rey, e augura al tecnico buona fortuna per la sua carriera», ha scritto oggi il club della Comunità Valenciana.

A breve è atteso il nome del nuovo tecnico, che dovrebbe essere Rino Gattuso. Nelle ultime 24 ore, però, diversi tifosi della squadra spagnola hanno reagito negativamente, sui social, alle notizie di stampa che parlavano di un imminente ingaggio del tecnico calabrese.

Gattuso viene criticato, ancora una volta, per aver pronunciato in passato frasi considerate «razziste e omofobe». È tornato di moda, come quando l’ex allenatore del Napoli sembrava vicino alla panchina del Tottenham, l’hashtag #noagattuso, lanciato questa volta sui social dall’ex presidente del Valencia, Miguel Zorio.

Nella nota inviata ieri, l’attuale portavoce della piattaforma “Marea Valencianista” ha spiegato di aver avviato una campagna contro «la xenofobia, l’omofobia e il machismo di Gattuso», ricordando il “dietrofront” dello scorso anno della dirigenza del Tottenham sempre per via delle frasi pronunciate in passato dal tecnico calabrese.