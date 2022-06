Olimpiadi Nazionali di Problem Solving, giovane lametino si classifica secondo

il successo

LAMEZIA TERME Continuano ad emergere, nel panorama nazionale, le eccellenze lametine che costituiscono ragione di vanto e di orgoglio per l’intera città e la comunità di Lamezia. Questa volta è toccato al giovane 15enne Francesco Ferraro, arrivato secondo alle Olimpiadi Nazionali di Problem Solving edizione 2021-2022 e che ha visto competere tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado d’Italia in una gara individuale di matematica.

Francesco Ferraro attualmente vive a Roma con la famiglia essendo il padre un alto ufficiale della Guardia di Finanza, frequenta il secondo anno del Liceo Scientifico Charles Darwin di Roma, e si è affermato a livello nazionale raggiungendo il massimo dei voti, 100/100, classificandosi secondo solo per avere impiegato qualche minuto in più di un altro studente, che come lui ha conseguito il massimo punteggio.