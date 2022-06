Trebisacce, presunte molestie sulle studentesse. Il prof risponde alle domande del gip

l’interrogatorio di garanzia

TREBISACCE Lo scorso 31 maggio, la Procura di Castrovillari ha disposto l’arresto di un insegnante Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “E. Aletti” di Trebisacce (leggi qui). Il docente accusato di presunte molestie sessuali nei confronti di alcune studentesse, ha deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere e si è difeso dalle accuse mosse nei suoi confronti dinanzi al gip del Tribunale di Castrovillari, Lelio Festa. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, il professore, difeso dall’avvocato Alberto Basile Carelli, ha inteso rispondere alle domande poste respingendo con fermezza la ricostruzione dei fatti di alcune studentesse che dal 2018 al 2022 sarebbero state destinatarie di “attenzioni” e battute. Il legale del docente presenterà ricorso al Riesame di Catanzaro per chiedere la messa in libertà del proprio assistito, oggi ai domiciliari.