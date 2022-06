Mendicino, al via la rassegna “Libri a…Palazzo e non solo”

la kermesse

MENDICINO Come ormai tradizione da ben 8 anni durante l’estate l’amministrazione comunale di Mendicino, nella splendida cornice del giardino di Palazzo Campagna, organizza una delle rassegne letterarie più importanti che si svolgono in Calabria con la presentazione di libri di successo. Scrittori di fama nazionale ed internazionale rigorosamente e orgogliosamente calabresi presenti ai vari eventi incontrano i propri lettori. Quest’anno la kermesse inizierà domani 7 giugno alle ore 18 con Mimmo Gangemi, giornalista e grande scrittore, autore tra l’altro de “Il giudice meschino” da cui è stata tratta una miniserie televisiva italiana andata in onda lo scorso anno su Rai1. Gangemi torna a Mendicino con uno dei suoi romanzi più famosi “La Signora di Ellis Island”. Il 15 giugno tocca poi a Paride Leporace con il suo ultimo scritto “Giacomo Mancini, un avvocato del Sud” sulla figura del grande Leone socialista. Il 23 giugno verrà presentato “Cuba Amata” del cosentino Giovanni Patera, un libro con otto testimonianze che raccontano altrettanto storie d’amore tra italiani e cubani. Il 29 giugno la scrittrice vibonese Giusy Staropoli Calafati sarà a Palazzo Campagna con “Terra Santissima” proposto allo “Strega” da Corrado Calabrò, giurista, scrittore e tra i più importanti poeti italiani contemporanei. Il 6 luglio Assunta Morrone, dirigente scolastico e scrittrice, racconterà la sua ultima fatica letteraria dal titolo “Varie in stato di ebbrezza”. Il 14 luglio tornerà a Mendicino Gioacchino Criaco, altro grande scrittore calabrese dal cui libro “Anime nere” qualche anno fa è stato tratto l’omonimo film. Anche lui presenterà il suo ultimissimo libro, che uscirà in tutte le librerie italiane il prossimo 14 giugno, dal titolo “Il custode delle parole “. Il 21 luglio, infine, toccherà a Francesco Kostner con “Un leader al contrario” sull’esperienza del sindacalista calabrese Roberto Castagna. A questi si aggiungeranno cammin facendo nuovi libri e autori fino a tutto il mese di settembre. L’assessore Margherita Ricci organizzatrice dell’evento ha espresso grande entusiasmo dichiarando che “a Mendicino abbiamo scommesso sulla cultura in questi anni e la scommessa è stata vinta”. Il Sindaco Antonio Palermo soddisfatto del programma ha rivolto un invito ad appassionati e lettori: «vi aspettiamo a Mendicino, all’aria fresca, in uno dei borghi più belli della Calabria per incontrare dal vivo tanti grandi scrittori calabresi, orgoglio della nostra terra».