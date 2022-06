Paola al voto: a “20.20” il confronto tra Perrotta, Ciodaro e Signorelli

il talk

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20”, il talk di approfondimento politico in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de L’Altro Corriere tv. La puntata odierna sarà dedicata al comune di Paola, i cui cittadini sono chiamati il prossimo 12 giugno ad eleggerne il sindaco e a rinnovarne la civica assise. 5 i candidati a Sindaco, Roberto Perrotta, Emira Ciodaro, Andrea Signorelli, Paolo Alampi e Giovanni Politano. 17 le liste ai nastri di partenza per un totale di ben 267 aspiranti consigliere comunale. Tre i candidati alla carica di primo cittadino, saranno gli ospiti di Ugo Floro, gli altri hanno declinato l’invito. Si tratta del sindaco uscente Roberto Perrotta, Emira Ciodaro e Andrea Signorelli. Il tre volte primo cittadino ritenta la scalata al palazzo di città puntando sulle realizzazioni compiute negli ultimi anni, ma anche su alcuni obiettivi strategici come il porto turistico. La concorrenza però è agguerrita, come conferma la candidatura di Emira Ciodaro che, se si esclude Fratelli d’Italia, ha messo insieme il centrodestra non senza assicurarsi l’apporto di alcune aggregazioni civiche a suo sostegno.Trasparenza ,sanità e apertura massima dell’ente comunale, i suoi cavalli di battaglia. Andrea Signorelli è invece il più giovane tra i contendenti e propone all’attenzione dei cittadini paolani un modello di città che punti sulla filosofia green e quindi sulla riqualificazione a partire dalla valorizzazione e innovazione ambientale.