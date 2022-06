Adesca un minore, uomo in manette per violenza sessuale a Corigliano Rossano

l’arresto

CORIGLIANO ROSSANO Avrebbe scelto la sua vittima seguendola per giorni, incurante della presenza della madre. Poi avrebbe avvicinato il minore – meno di 14 anni di età – per convincerlo ad appartarsi con lui in un posto poco illuminato. Il suo piano, però, è fallito grazie alla segnalazione di un cittadino che ha segnalato la violenza sessuale alle forze dell’ordine e ha permesso che gli agenti della polizia di Stato intervenissero in maniera tempestiva, evitando così conseguenze peggiori e traumatiche per il minore. È finita con l’arresto di un uomo di Corigliano Rossano la sordida storia di adescamento di un ragazzino. La misura, chiesta dalla Procura di Castrovillari, guidata da Alessandro D’Alessio, è stata emessa dal gip presso il Tribunale di Castrovillari. L’uomo, come hanno rivelato le indagini della polizia, aveva già subìto in passato una condanna per episodi analoghi e si trova adesso nel carcere di Castrovillari, accusato di violenza sessuale in danno di minore. Essenziale, sulla scorta di quanto richiesto proprio mercoledì scorso dal procuratore capo, la collaborazione dei cittadini che, grazie alla sinergia istituzionale tra ufficio di Procura e polizia di Stato, ha consentito la rapida emissione del provvedimento di custodia cautelare. (redazione@corrierecal.it)