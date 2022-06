Giudici di Masterchef avvistati a Tropea: cena prima delle riprese

Lo scatto

TROPEA Metti una sera a cena con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Non è di certo passata inosservata, ieri sera, la presenza dei tre giudici di “Masterchef Italia” seduti a tavola in un noto ristorante del centro turistico calabrese. Il gossip non è sfuggito neanche a chi non era lì presente. Sui social, infatti, stanno rimbalzando proprio in queste ore gli scatti pubblicati ieri stesso sul profilo del ristorante. Con ogni probabilità, i tre assi della cucina italiana sono giunti a queste latitudini per girare una delle cosiddette “esterne” che rientrerà poi all’interno di una delle puntate di questa seguitissima edizione del programma mandato in onda da Sky Uno e Cielo. Nulla è ovviamente trapelato riguardo al contenuto e alle curiosità di questo blitz televisivo. Il protocollo della casa di produzione è molto rigido per forza di cose. Però è facile prevedere che, al di là dei concorrenti della trasmissione, protagonisti di questa “estern” saranno la splendida cornice naturalistica offerta dalla meta turistica calabrese e le sue prelibatezze enogastronomica, a partire dalla famosa cipolla rossa.