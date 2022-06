Catanzaro, Donato: aspettiamo i dati reali, ma siamo pronti a un’ulteriore battaglia al ballottaggio

le elezioni nel capoluogo

CATANZARO «Prima aspettiamo i risultati finali, ragioneremo sui dati veri. Se fossero questi certamente faremo una ulteriore battaglia con l’intera area che rappresento, che è fatta di tre liste di centrosinistra, due di centro e cinque di centrodestra». Lo ha detto il candidato sindaco di Catanzaro, Valerio Donato, intervistato da “Porta a Porta”, con riferimento all’exit poll del Consorzio Opinop che lo vede al ballottaggio con il candidato sindaco di centrosinistra Nicola Fiorita. Alla domanda se al ballottaggio andrà anche con Fratelli d’Italia, Donato ha così risposto: «Mi rivolgerò, come ho fatto al primo turno, all’elettorato di qualunque schieramento politico per sostenere questa proposta che ha come obiettivo principale la città e il governo della città. I temi centrali – ha concluso Donato – sono sempre il lavoro, le politiche sociali, i servizi essenziali e le prospettive di sviluppo concesse dal Pnrr».