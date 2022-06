Comunali, a Catanzaro e in Calabria affluenza in calo: nel capoluogo 7% in meno rispetto al 2017

election day

CATANZARO Cala abbastanza sensibilmente, a Catanzaro e complessivamente in Calabria, il dato dell’affluenza alle elezioni comunali. Alle ore 23 di ieri sera, alla conclusione delle operazioni di voto e alla chiusura dei seggi, nel capoluogo di regione – secondo la rilevazione del ministero dell’Interno – alle Amministrative per rinnovare sindaco e Consiglio comunale di Catanzaro hanno votato il 65,90% degli aventi diritto, quasi sette punti percentuali in meno rispetto alle precedenti elezioni del 2017 (72,45%). Il dato di Catanzaro è stato peraltro superiore alla media regionale, che, sempre secondo la rilevazione del Viminale, ha attestato l’affluenza alle Comunali al 58,99%, anche qui in calo rispetto al precedente (67,79%) anche se in Italia hanno fatto “peggio” almeno 11 regioni.