È morto Akeem Omolade, giocò nella Vibonese e divenne simbolo della lotta al razzismo

il ricordo

VIBO VALENTIA «Dolore e sgomento per la scomparsa dell’ex calciatore rossoblù Akeem Omolade, morto a Palermo per cause ancora in corso di accertamento. Aveva indossato la maglia della Vibonese tra il 2009 ed il 2010 facendosi apprezzare per le sue qualità professionali e umane. Il presidente Pippo Caffo, i dirigenti, i collaboratori e la società tutta di stringe al dolore che ha colpito la famiglia Omolade ed esprime le più sincere condoglianze». E’ il messaggio del club calabrese in seguito alla morte di Akeem Omolade, 39 anni, ritrovato senza vita lunedì scorso in un’auto nel quartiere Ballarò di Palermo. L’ex calciatore nigeriano ha avuto un passato nel club calabrese del patron Caffo. Il giocatore conquistò le prime pagine dei giornali come simbolo contro il razzismo. Quando militava nel Treviso, alcuni ultrà lo presero di mira per il colore della pelle, motivo per cui i suoi compagni scesero in campo col volto dipinto di nero.