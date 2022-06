Maltrattamenti in famiglia, arrestato un 30enne di Corigliano Rossano

Violenza domestica

CORIGLIANO ROSSANO Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati di violenza domestica poste in essere dai Carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, i militari della Stazione di Corigliano Centro hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare della restrizione in carcere nei riguardi di un 30enne, già sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Le attività investigative intraprese dai militari hanno consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, considerata l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, la difficile e drammatica situazione familiare in cui versava la donna a causa dei comportamenti aggressivi e violenti del marito, il quale oltre ad aggredirla fisicamente era solito accompagnare quei comportamenti con minacce e offese. Le condotte poste in essere si sostanziavano in un complesso di attività persecutorie dirette ad avvilire e ad opprimere la personalità della donna.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva tradotto presso la casa circondariale di Castrovillari, su disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Alessandro D’Alessio.