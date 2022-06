Pene fino a 30 anni per le cosche della Locride. Molti gli imputati prescritti – NOMI

la sentenza

REGGIO CALABRIA Condanne che vanno dai 3 anni e sei mesi fino ai 30 anni di carcere. Sono diverse le posizioni confermate emesse in primo grado, compresa quella di Vincenzo Cordì, condannato a 30 anni dal Tribunale di Locri. Riformulata la pena a 24 anni per Santo Palamara e a 22 per Leo Zappia. Sono 34 le condanne comminate, 32 le assoluzioni, due non doversi a procedere. Per 9 imputati è arrivata la prescrizione. Si è concluso così il processo di appello “Mandamento Jonico”, che si è definito con il rito ordinario con 67 condanne e 102 assoluzioni davanti al Tribunale di Locri nel giugno del 2020. La Corte d’Appello, presieduta dal giudice Lucia Monaco ha dato lettura della sentenza nell’aula bunker di Reggio Calabria.

“Mandamento Jonico”, il processo di Appello

Dopo la sentenza di primo grado, per 82 persone si era aperto il processo di appello. Per 42 di loro era stata la Procura di Reggio Calabria a impugnare la sentenza di primo grado sulla base di una ritenuta «inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio determinato per gli imputati indicati e condannati per il reato all’articolo 416 bis». Secondo la procura generale, sebbene il Tribunale di Locri avesse condannato gli imputati per il reato contestato a vario titolo di associazione mafiosa in modalità differenti «non ha applicato il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge, ma quello più favorevole precedente all’entrata in vigore della legge 27.05.2015 n.69». Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello Francesco Tedesco aveva chiesto – oltre la riconferma delle condanne già emesse in primo grado – per 17 imputati la rideterminazioni della pena emessa dal Tribunale di Locri sottolineando che «con il presente gravarne si lamenta l’erronea valutazione delle risultanze processuali che hanno portato alla pronunzia di assoluzione, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché la errata applicazione della legge penale in relazione ai singoli capi di imputazione».

Gullì assolto: gli erano state attribuite frasi pronunciate da un’altra persona

Tra le assoluzioni quella di Domenico Gullì, assistito dagli avvocati Carlo Morace e Roberto Rampioni coadiuvati dal supporto tecnico del dottor Antonio Andrea Miriello che – sottolineano i legali – «ha curato la corretta identificazione dei parlanti in alcuni progressivi di intercettazione (captati presso Casa Pelle) in cui gli erano state attribuite erroneamente alcune frasi pronunciate da altro soggetto, lacuna investigativa colmata dalla consulenza del dottor Miriello sulla voce dell’assistito».

L’inchiesta sulle famiglie di ‘ndrangheta della Locride

Il processo è nato dall’inchiesta della Dda di Reggio Calabria che nel luglio del 2017 aveva individuato gerarchie e organigrammi di 23 famiglie della ‘ndrangheta presenti sul territorio della Locride portando all’arresto di 168 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, detenzione illegale di munizioni ed armi comuni da sparo e da guerra rese clandestine, turbativa d’asta, illecita concorrenza con violenza e minaccia, fittizia intestazione di beni, riciclaggio, truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e numerosi altri delitti collegati, con l’aggravante mafiosa.

Condanne e assoluzioni:

Roberto Aguì 13 anni e 6 mesi

Santo Giuseppe Aligi assoluzione

Giuseppe Armocida 13 anni

Nicola Armocida 18 anni

Carmelo Balzano 14 anni

Antonio Barbaro (cl. ’73) 18 anni

Giuseppe Barbaro (cl. ’37) assoluzione

Pasquale Barbaro (cl. ’51) non doversi a procedere

Saadja Bouhaj assoluzione

Carlo Caparelli prescrizione

Vincenzo Capogreco assoluzione

Giuseppe Carbone assoluzione

Michele Carbone 9 anni

Domenico Caruso assoluzione

Carmelo Casili assoluzione

Vincenzo Cataldo 5 anni 6 mesi

Domenico Cordì assoluzione

Vincenzo Cordì 30 anni

Costantino Foti prescrizione

Domenico Frascà prescrizione

Sebastiano Giorgi 14 anni e 11 mesi

Domenico Gullì assoluzione

Carmelo Ielo 13 anni e 6 mesi

Antonio Ietto (cl. ’53) 11 anni

Giuseppe Ietto 13 anni

Natale Ietto assoluzione

Michele Lacopo prescrizione

Giuseppe Longo assoluzione

Essaadia Maani 4 anni e 6 mesi

Antonio Manglaviti 12 anni

Giovanni Manglaviti assoluzione

Martelli Giuseppe 13 anni e 6 mesi

Paolo Marvelli non doversi a procedere

Francesco Milieri 3 anni e 6 mesi

Rosa Minnella assoluzione

Arcangelo Mollica assoluzione

Francesco Mollica 15 anni

Morabito Leo assoluzione

Domenico Musolino 13 anni e 6 mesi

Domenico Nastasi 10 anni

Bruno Nirta assoluzione

Leonardo Occhibelli prescrizione

Antonio Orlando prescrizione

Massimo Orlando prescrizione

Santo Palamara 24 anni

Paola Parrotta assoluzione

Antonio Pelle (cl. ’87) 11 anni e 8 mesi

Domenico Pelle 4 anni

Giuseppe Pelle 15 anni e 6 mesi

Sebastiano Pelle assoluzione

Leonardo Policheni 11 anni

Antonio Polito 9 anni

Antonio Pratticò assoluzione

Gaetano Richichi assoluzione

Nicola Romeo prescrizione

Santanna Domenico 9 anni

Santanna Filippo assoluzione

Gianluca Scali prescrizione

Tonino Scipione assoluzione

Antonio Sergi assoluzione

Sergi Carmine 19 anni

Giuseppe Sergi assoluzione

Vincenzo Sergi 12 anni

Vincenzo Spanò assoluzione

Aurelio Staltari 17 anni

Rosario Staltari assoluzione

Carmelo Talia 15 anni e 4 mesi

Mario Gaetano Tavarnesi assoluzione

Attilio Vittorio Violi 15 anni

Leo Zappia 22 anni

Antonio Zavettieri assoluzione

Mario Zavettieri assoluzione

Cosimo Zucco 7 anni

Domenico Zucco 5 anni e 6 mesi

Giuseppe Zucco assoluzione

Gaetano Pipicella assoluzione

Pietro Bonaventura Zavettieri assoluzione

Sebastiano Manglaviti (morte dell’imputato)

Ietto Carmelo Gaetano (morte dell’imputato)