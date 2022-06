l’annuncio

LAMEZIA TERME «Oggi sono a Lamezia per un evento importante che riguarda l’economia calabrese. Lamezia è la mia città l’Fc il club che ho fondato e dal quale non mi separerò mai. Domani sarò a Reggio Calabria per parlare di Reggina». A dirlo al Corriere della Calabria, l’imprenditore calabrese Felice Saldini presidente dell’Fc Lamezia Terme (club che milita in Serie D) e pronto a rilevare la società calcistica Reggina 1914 che milita in serie B.