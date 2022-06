Lamezia, la torre di controllo dell’aeroporto sarà vigilata da… Brindisi

trasporti

LAMEZIA TERME La torre di controllo di Brindisi vigilerà sull’aeroporto di Lamezia Terme. Lo scalo pugliese infatti è stato scelto come hub del Mediterraneo che da remoto sovrintenderà ad altri 13 aeroporti tra cui quello lametino, per come annunciato nei giorni scorsi dal ministro delle Infrastrutture Giovannini. In occasione della inaugurazione della prima torre di controllo digitale appunto a Brindisi (gestita da remoto da Enav), Giovannini ha spiegato che “l’innovazione è il motore del cambiamento soprattutto in questa fase. Sappiamo che in alcuni casi, come in questo di Brindisi, l’innovazione ha a che fare con le persone, con la sicurezza, e quindi con tutti noi che siamo interessati, come politici, operatori del settore e come cittadini. Questa è un’innovazione che ha un importante salto di qualità. Da un sistema basato sulle capacità straordinarie dei nostri controllori che assicurano il funzionamento e la sicurezza dei voli, passiamo ad una realtà aumentata, attraverso l’integrazione e non la sostituzione tra digitale e umano, abbiamo la possibilità di fare molto di più e meglio rispetto a quanto si faceva prima”. Questa innovazione consentirà la gestione della movimentazione degli aeromobili e degli avvicinamenti direttamente non dalla torre osservando i controllori la pista, ma da remoto. In sostanza c’è una control room all’interno della quale, attraverso le telecamere, si seguono le operazioni su una serie di schermi che presentano in maniera molto più efficace la pista. Non serve più in teoria la torre di controllo. Brindisi diventerà un hub del Mediterraneo dal quale si gestiranno 13 aeroporti minori come Grottaglie, Foggia, Salerno, Lamezia Terme. Ovviamente, è una decisione che non mancherà di suscitare polemiche, sia perché penalizza indubbiamente uno scalo internazionale come Lamezia, che è anche più grande di Brindisi, sia perché potrebbe avere qualche negativa ricaduta occupazionale.