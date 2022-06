Le “stranezze” del Consiglio: 5 commissioni in un solo giorno. Giunta Elezioni (finalmente) verso lo start

palazzo campanella

Probabilmente è un record, se non è un record sicuramente poco ci manca. Sarà un martedì pienissimo, il prossimo, a Palazzo Campanella, perché nello stesso giorno, il 21 giugno, nella sede del Consiglio regionale si riuniranno ben cinque delle otto commissioni dell’assemblea. Una agenda fittissima e ininterrotta di sedute che, come in una catena di montaggio impazzita, si susseguiranno dalla mattina al pomeriggio, a partire dalle 10,30. Nell’ordine martedì sono convocate la quinta commissione Riforme, la prima commissione Affari istituzionali, la commissione Vigilanza, la quarta commissione Ambiente e Territorio e infine la terza commissione Sanità. Sicuramente alla base di questo vertiginoso calendario ci saranno motivi di speditezza dei lavori e di semplificazione (alcuni consiglieri saranno chiamati a un doppio lavoro, e almeno una quindicina di consiglieri comunque saranno impegnati in una delle cinque commissioni), ma certo è un calendario davvero particolare. Un’altra caratteristica accomuna queste sedute: tutte le commissioni convocate martedì hanno un solo punto all’ordine del giorno. La Riforme esaminerà una proposta normativa del suo presidente, Mattiani, per modificare alcune parti del Regolamento del Consiglio regionale, la Prima la proposta di istituzione del Garante dei disabili (proponente Laghi), la Quarta una proposta di legge a firma dei consiglieri Raso, Caputo, Straface che è in pratica il primo testo regionale sul tema della rigenerazione urbana, la Terza una proposta di legge bipartisan (infatti è a firma Laghi, Comito, Bruni, Graziano, Loizzo, Neri) sull’erogazione dei cannabinoidi per finalità terapeutiche. Quanto alla Vigilanza, sotto la lente il rendiconto del Consiglio regionale. poi, l’agenda di Palazzo Campanella, almeno fino ad ora, si svuota un po’: il 22 giugno, mercoledì, è convocata la sesta commissione Agricoltura e Turismo, che esaminerà un testo di legge di Lo Schiavo sui Marina Resort. infine, il diario del Consiglio regionale prevede, il 30 giugno, una seduta della Giunta per le elezioni, mai riunitasi dall’inizio della legislatura a oggi: definita nella sua composizione, quel giorno eleggerà il presidente e di fatto si insedierà, con enorme ritardo, un ritardo di almeno 7 mesi (in teoria dovrebbe procedere alla convalida degli eletti di ottobre e occuparsi di ricorsi elettorali, alcuni dei quali peraltro già decisi in primo grado in sede di magistratura ordinaria). Un ritardo che rappresenta un’anomalia evidente, non c’è che dire. quanto al resto, è prevedibile una convocazione del Consiglio regionale subito dopo i ballottaggi elettorali: sul tavolo della politica ci sono le nomine di sottogoverno – una settantina – di competenza dell’assemblea, nomine che tuttavia verosimilmente saranno delegata al presidente dell’assemblea Mancuso, attraverso i suoi poteri sostitutivi, come da prassi. (c. a.)