Pnrr, Greco: «Cariati si candida con 3 progetti da un milione di euro»

Rigenerazione urbana

CARIATI Oltre 200mila euro per la realizzazione di una piattaforma logistica per l’elisoccorso. Quasi 200mila euro per la riqualificazione del centro servizi sportivo con campo da padel; 600mila euro per la riqualificazione dell’edifico ex-mattatoio da adibire a centro servizi sportivo. Sono, questi, i tre progetti attraverso i quali l’Amministrazione comunale si candida ad ottenere i fondi da destinare ai servizi e alle infrastrutture sociali di comunità, da finanziare nell’ambito del Pnrr, Piano nazionale di ripartenza e resilienza.

È quanto fa sapere il sindaco Filomena Greco informando che la Giunta municipale, nei giorni scorsi, ha preso atto dell’avviso pubblico dell’Agenzia per lo coesione territoriale e approvato i progetti delle tre opere che, se ammesse, saranno finanziate dall’Unione europea – Next generation Eu.

«I tre progetti – sottolinea il primo cittadino – inseriti tra gli interventi speciali per la coesione territoriale, sono stati pensati per dotare il territorio comunale di maggiori servizi, garantire la fruizione degli spazi pubblici e dare la possibilità, soprattutto alle nuove generazioni, di poter praticare attività fisica».