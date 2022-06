Reggina, depositati i documenti per l’iscrizione al campionato di Serie B

La ripartenza

REGGIO CALABRIA La Reggina 1914 ha regolarmente depositato oggi la documentazione completa per il campionato di Serie B 2022/23.

«I documenti e la relativa fidejussione – si legge in una nota – sono stati depositati presso la sede della Lega nazionale professionisti Serie B».

«Quello di oggi è il primo passo per il futuro della Reggina – dichiara il proprietario del Club Felice Saladini – A breve ne seguiranno altri per dare solidità al nostro progetto sportivo. Un futuro da percorrere tutti insieme».