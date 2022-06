Incendi nel Vibonese, distrutti otto ettari di bosco: in azione i canadair – VIDEO

il fatto

VIBO VALENTIA I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono stati impegnati nella giornata odierna per lo spegnimento di numerosi incendi di bosco e macchia mediterranea.

Fino alle 18,50 sono stati 15 gli interventi effettuati e che hanno interessato i comuni di Vibo Valentia, Limbadi, Nicotera, Briatico, Vazzano, Pizzo San Gregorio, Joppolo e Mileto.

In particolare nel comune di Vazzano, in località Caverre, è in atto un grosso incendio di bosco per il cui spegnimento è stato chiesto l’intervento di un mezzo aereo.

Sul posto sono presenti il direttore operazioni spegnimento dei Vigili del Fuoco, una squadra Vigilfuoco ed una squadra di Calabria Verde. Dalle 16,30 circa opera un canadair al quale alle 18,40 se ne è aggiunto un secondo.

Finora i lanci effettuati finora sono stati oltre 30 e sono andati distrutti circa 8 ettari di bosco.