Mare sporco, a Gizzeria tornano le “solite” chiazze marroni

mala depurazione

GIZZERIA Qualche buona notizia – come le ordinanze dei prefetti che vietano il transito notturno agli autospurgo – e una settimana di mare pulito (anche) in tratti della costa tirrenica in cui storicamente si registrano disagi. La strada per arrivare ad avere acque cristalline lungo tutto il litorale, però, è ancora lunga. E qualche segnalazione spiacevole giunge questa mattina dall’area del Medio Tirreno catanzarese. Quella di Gizzeria-Caposuvero, in particolare, dove i bagnanti hanno trovato una sgradevole sorpresa sotto forma di quelli che appaiono fanghi scaricati direttamente a mare (ma ovviamente la chiazza andrebbe analizzata per averne certezza). Un brutto risveglio. Speriamo che siano circostanze sempre più rare.