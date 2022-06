Loizzo su vicenda Reggio Calabria: «Telecamere obbligatorie in Rsa e case di riposo»

la proposta

COSENZA «Quello che è emerso stamani a Reggio Calabria, con anziani sedati e trattati male in una casa di riposo, impone una decisione del legislatore, che preveda l’installazione delle telecamere obbligatorie nelle Rsa e nelle strutture per anziani». Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

«Così com’è accaduto in molti asili pubblici italiani, e Cosenza fu tra le prime città durante la sindacatura di Mario Occhiuto, è necessario che tutte le strutture di residenza per anziani abbiano le telecamere, a tutela del diritto inalienabile degli anziani di essere assistiti con dovizia e umanità. Ciò accade nella stragrande maggioranza delle strutture – dice Loizzo – ma è fondamentale che il Parlamento emani una norma, e il regolamento, che garantisca piena vivibilità agli anziani. Tutto dovrà essere concordato con il garante della privacy – conclude Loizzo – per preservare ogni diritto».