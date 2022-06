Un atleta calabrese portabandiera azzurro agli Europei giovanili paralimpici

il riconoscimento

ROMA Sarà Francesco Imperio (foto sopra dalla pagina Facebook Asd Nemo Cosenza) a portare la bandiera italiana in occasione della cerimonia inaugurale degli European Para Youth Games 2022, in programma domani, giovedì 30 giugno, al Pajulahti Hall. Classe 2008, Imperio è originario di Cosenza e vive a Montalto Uffugo. Esordiente agli EPYG, gareggerà nei 100 metri di categoria T64. Si apre, dunque, il sipario sulla competizione paralimpica giovanile più importante d’Europa, aperta ad atlete e atleti di età compresa fra i 12 e i 23 anni che si svolgerà a Pajulahti, in Finlandia, da domani sino al 4 luglio. Quella di quest’anno sarà la sesta edizione dopo quelle di Brno, in Repubblica Ceca, del 2011 e 2012, di Varadzin, in Croazia, del 2015, di Genova e Savona del 2017 e di Pajulahti del 2019. Ventinove le Nazioni presenti, circa 500 gli atleti in gara.

La squadra azzurra si presenta a questo appuntamento con un gruppo formato da 61 atleti (45 ragazzi, 16 ragazze, con un’età media 18 anni) impegnati in 7 diverse discipline: nuoto, atletica, boccia, judo, showdown, basket in carrozzina, tennistavolo. L’Italia dovrà difendere lo straordinario risultato ottenuto nel 2019, quando conquistò 44 medaglie (15 ori, 16 argenti, 13 bronzi) e soprattutto il primo posto in classifica generale. Le competizioni, in programma presso il Pajulahti Olympic and Paralympic Training Center e il Mäkelänrinne Swimming Center, inizieranno per tutte le discipline venerdì 1° luglio. Le atlete e gli atleti e tutti i componenti della squadra azzurra vestiranno EA7 Emporio Armani, partner ancora una volta al fianco dell’Italia nelle competizioni paralimpiche internazionali. A Giorgio Armani e al suo Gruppo va il ringraziamento del movimento paralimpico italiano «per la sensibilità e il sostegno offerto in questi anni».

«Gli Epyg rappresentano un appuntamento importante per il nostro movimento. È l’evento che dà a tante giovani atlete e a tanti giovani atleti paralimpici l’opportunità di mettersi in gioco in un contesto internazionale e di confrontarsi con tanti coetanei provenienti da ogni parte d’Europa. Per molti di loro si tratta della prima esperienza lontano da casa, e proprio per questo ritengo sia un momento di grande valore formativo. Abbiamo un gruppo forte e competitivo che speriamo possa regalarci tante soddisfazioni. Ma la cosa più importante è che tutti possano tornare da Pajulahti con un bagaglio pieno di emozioni e di motivazioni. Queste ragazze e questi ragazzi rappresentano il futuro dell’Europa. Un futuro che, soprattutto in questo momento, ci auguriamo possa essere di pace e di amicizia fra i popoli», è quanto ha dichiarato il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli.