Orrico: «Ok all’emendamento per sostenere le piccole e medie sale cinematografiche»

l’aiuto

COSENZA «Con un emendamento al Decreto Aiuti al quale ho lavorato, in particolare, insieme al collega Marco Bella, intendiamo sostenere i piccoli e medi cinema del Paese che, in regioni come la Calabria, rappresentano la maggioranza degli esercenti cinematografici». Lo afferma in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico, già sottosegretario ai Beni culturali. «Grazie al nostro intervento – dice Orrico – il credito d’imposta per le piccole e medie imprese di esercenti delle sale previsto dalla Legge Cinema che fino ad oggi era al 20% verrà innalzato al 60%, fra l’altro, anche per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive e per la ristrutturazione e l’adeguamento tecnologico dei cinema». «Inoltre – prosegue la nota – in sede congiunta delle Commissioni Bilancio e Finanza è stato approvato un finanziamento di 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e iniziative volte a incentivare le persone a tornare nelle sale». «I cinema – conclude la nota – rappresentano un presidio sociale e culturale importante per il Paese, soprattutto al sud, soprattutto nella nostra terra, e siccome operano spesso in contesti difficili, aggravati dalla crisi per l’emergenza sanitaria di questi anni, meritano un maggiore supporto da parte delle istituzioni».