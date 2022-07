Corigliano Rossano, muore il centauro coinvolto nell’incidente

Il dramma

CORIGLIANO ROSSANO Non c’è la fatta Luigi Andrea Pirri, il giovane coinvolto in un incidente in moto lo scorso 28 giugno a Corigliano Rossano. Il motociclista è spirato all’ospedale “Giannettasio” dove era ricoverato in prognosi riservata dal giorno dell’incidente. Il giovane aveva frequentato l’Ipsia “Nicolas Green” a Corigliano Scalo.

A darne la notizia il gruppo di preghiera “Amici del beato Carlo Acutis” che in queste ultime ore aveva invitato tutti a pregare per il giovane: «Luigi non c’è la fatta – si legge – Corigliano piange un altro suo figlio, si Luigi tu sei figlio di tutta Corigliano». Una notizia che ha gettato l’intera comunità Corigliano Rossano nel dolore.