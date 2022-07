Il femminicidio di Mandatoriccio si tinge di giallo: la donna è stata uccisa alcuni giorni fa? – VIDEO

la tragedia

MANDATORICCIO Era una donna stimata da tutti, Mimma Caligiuri. Una di quelle tutte d’un pezzo, tre figli, attiva nel tessuto sociale nella zona marina di Mandatoriccio, in parrocchia ed anche in politica. Ed amava il marito, Luigi Carlino, 73 anni, reo confesso, a tal punto da coprire sempre i suoi attacchi d’ira e le tante violenze – fisiche e verbali – subite. Alcuni vicini ed una parente della donna lo descrivono come un uomo dedito all’alcol e probabilmente in uno di questi episodi, in preda ad un raptus, ha accoltellato la moglie ferendola a morte.

Il decesso della donna, però, si tinge di giallo. Pare che non si vedesse in giro da almeno tre, quattro giorni, racconta qualcuno nelle vicinanze dell’abitazione, una traversa che si affaccia sulla statale 106. Addirittura alcuni testimoni sono convinti che la donna sia stata uccisa anche due, tre o più giorni addietro. Qualcun altro riferisce anche di aver visto il marito, tutto sporco di sangue, chiedere un passaggio lungo la statale qualche giorno fa, quasi a dimostrare che il femminicidio non si sia consumato questa mattina ma nei giorni scorsi.

Intorno alle 12,30 di oggi, invece, i carabinieri sono stati allertati dalla figlia, preoccupata perché da un paio di giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre. I militari dell’Arma giunti sul posto hanno allertato il pm e la scientifica, giunta in casa per i primi rilievi intorno alle 14,30. Poco dopo è arrivato il medico legale.

Il marito, invece, sarebbe stato fermato questa mattina in un bar dai carabinieri ed accompagnato alla stazione dell’arma di Mirto Crosia, dove sarebbe stato interrogato per poi confessare il fatto di sangue.

In caserma a Mirto c’era anche il tenente colonnello Raffaele Giovinazzo, comandante del reparto territoriale dei carabinieri di Corigliano Rossano. L’alto ufficiale ha poi raggiunto l’abitazione della coppia dove stava agendo gli uomini del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.C.I.S.) del comando provinciale di Cosenza.

Il giallo sul giorno e l’ora del decesso sarà probabilmente chiarito nei prossimi giorni, dopo l’esame autoptico che stabilirà anche le cause certe della morte di Mimma Caligiuri. (l.latella@corrierecal.it)

La testimonianza